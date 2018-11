«Se vendo Milinkovic-Savic? Ha un contratto per cinque anni, lui è un grande giocatore. Nella vita poi mai dire mai nelle situazioni ma l'intendimento della società non è certo quello di vendere dei giocatori». Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ai microfoni di Un giorno da pecora su Radio Rai: «Ieri il Milan glielo ha chiesto? No, non me lo ha chiesto», conclude Lotito.

