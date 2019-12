Lazio, Lotito: «La squadra si sta divertendo,troppi pregiudizi su di noi»

«La squadra in questo momento si sta divertendo, è importante che mantenga tale atteggiamento». Lo dice il presidente della Lazio, Claudio Lotito, in merito al momento d'oro della sua squadra reduce da otto vittorie di fila in campionato e terza in classifica a soli tre punti dal vertice. «Abbiamo voglia di dimostrare, il campionato è ancora lungo, vivremo giornata dopo giornata. Domenica ci attende un altro appuntamento importante», aggiunge Lotito parlando alla stampa estera e facendo riferimento alla finale di Supercoppa contro la Juventus.

«Abbiamo organizzato nei nostri giorni a Riyad un evento volto a valorizzare la figura delle donne, che saranno presenti sugli spalti del King Saud University Stadium, andremo lì non solo per giocare la partita ma anche per incentivare il cambiamento».

«Ci sono troppi pregiudizi nei confronti della Lazio, che viene etichettata per quello che era prima del mio arrivo. Io ho cercato di inculcare altri valori ma, quando ci sono partite internazionali, veniamo additati come tifoseria di destra. Personalmente mi sono sempre opposto a questa definizione e l'ho fatto con iniziative forti. I fatti parlano per me - aggiunge - forse all'estero arrivano scarse comunicazioni, perché è ancora diffusa un'idea della Lazio precedente al mio arrivo. Io ho fatto una scelta, nel pieno rispetto della legalità e dei valori. Certe etichette non mi appartengono. La Lazio per ha sempre lottato per debellare i fenomeni negativi all'interno della tifoseria».

Ultimo aggiornamento: 13:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA