Lazio, Lotito: «Quanto vale Milinkovic? Contano i risultati, non le chiaccuiere»

Ride, scherza e dà ripetizioni di diritto sportivo. Claudio Lotito, al termine dell’assemblea elettiva della Figc che incorona Gabriele Gravina come nuovo numero uno del calcio italiano, si è intrattenuto nei corridoi dell’Hilton Hotel di Fiumicino. «Adesso vi spiego come funziona» esclama il presidente della Lazio davanti a una decina di cronisti. Tra una lezione sui ricorsi e una citazione in latino, Lotito viene interrotto da uno dei delegati presenti all’elezione. «Il Psg ha offerto 150milioni di euro per Milinkovic, lo sapevi Claudio?», gli chiedono. «Mi fa piacere sapere che valga così tanto. Pagare moneta, vedere cammello», la replica del presidente biancoceleste. A chi gli fa notare che Sergej non ha brillato nelle prime partite, Claudio risponde per le rime: «Fate sempre i sarcastici, ma ricordate una cosa: nella vita contano i risultati, le chiacchiere stanno a zero». Lotito dixit.Intanto, la squadra in mattinata è tornata ad allenarsi a Formello. Berisha, ieri protagonista nella vittoria contro il Parma, si è fermato. Il kosovaro ha rimediato una botta alla caviglia che non preoccupa lo staff medico. L’ex Salisburgo ha poi festeggiato insieme ai compagni Stefan Radu: il romeno, da dieci stagioni nella Lazio, ha brindato a Formello per i 32 anni compiuti oggi.