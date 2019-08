Lazio, Lotito punta forte sul calcio femminile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Punta forte sul calcio giovanile e su quello femminile, Claudio Lotito (foto Ansa). Che è pronto ad investire sulla formazione dei giovani e delle calciatrici. La società biancoceleste parteciperà al “Meeting dell’Amicizia fra i Popoli di Rimini”, in programma dal 18 al 24 agosto. Una kermesse in cui saranno presenti Giancarlo Giorgetti, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Rocco Sabelli, presidente e ad di Sport e Salute, e Mauro Fabris, presidente della Lega pallavolo serie A femminile. Non mancheranno le attività sportive, come i training con Barcellona, Inter, Sassuolo e Lazio con il mister Pasquinelli, “strappato” allo staff del responabile del settore giovanile Bianchessi. Il 23 agosto, sempre a Rimini, è in programma il convegno “Sport al femminile: l’altra metà del cielo in prima pagina”. Parteciperanno Francesca Piccinini, campionessa del volley della Igor Gorgonzola Novara, Francesca Schiavone, vincitrice del Roland Garros nel 2010, la podista Carolina Visca, Valentina Vezzali, dirigente della federazione italiana scherma e pluricampionessa olimpica, e la dottoressa Anna Maria Nastri, nuova figura che lavora nello staff del presidente Lotito.