L’ipotesi non è più di fantascienza, è sul tavolo della Lega. Che entro il 23 marzo dovrà decidere se farla diventare realtà: i play-off per decretare il nuovo campione della Serie A. Sarebbe una scelta gradita al presidente della Figc Gravina, ma soprattutto al numero uno della Lazio Lotito per aggiudicarsi lo scudetto, dopo il controsorpasso della Juve in vetta. Le altre alternative (non assegnazione del tricolore o coccarda alla prima in classifica alla 26esima giornata) penalizzerebbero la sua società, in caso di sospensione definitiva del campionato in corsa. I play-off invece riaccenderebbero più di una speranza, anche perché la sua Lazio negli scontri diretti ha dimostrato d’essere un’autentica bestia. Forse anche per questo la formula non è gradita alla Vecchia Signora, ma non è la sola. Già perché si tratterebbe di una “final four“, cioè una sorta di mini torneo riservato alle prime quattro formazioni attualmente in testa.GLI EX E I TECNICINella lotta scudetto non ci sarebbero solo Juve, Lazio e Inter, ma anche l’Atalanta. E allora pure qui sorge la polemica (con la Roma e altre squadre pronte a dare battaglia) in assenza di una regola scritta. Non è detta l’ultima parola, ma ci sono troppi interessi in ballo perché possa realizzarsi quest’ipotesi suggestiva. Anche se uno stop prolungato oltre il 3 aprile spingerebbe i club a valutarla come unica alternativa per scendere in campo (sarebbe impossibile recuperare tutto il calendario, salvo rinvio degli Europei) e non perdere completamente gli introiti televisivi della parte finale dell’annata. Lotito spinge dunque verso questa via, ma nell’ambiente biancoceleste non tutti gli ex sono della sua stessa idea: «Io non cambierei le regole, altrimenti il campionato sarebbe falsato», spiega l’ex tecnico Delio Rossi. E anche il suo ex capitan Mauri: «Contrario, troppe incognite». E quello del 74’ Wilson: «Sarebbe meglio terminare il campionato piuttosto dei playoff, ma non sono d’accordo sulla non assegnazione o lo scudetto alla Juve. Sarebbe come lavarsene le mani». Dello stesso pensiero l’ex compagno tricolore D’Amico: «In qualunque modo va concluso questo campionato, altrimenti play-off solo per Juve, Lazio e Inter, che si stanno giocando davvero il podio, l’Atalanta non rientra in questo discorso». Anche Bruno Giordano è d’accordo. Le opinioni si espandono pure fuori dal Raccordo: «Di fronte a un momento nuovo, vanno prese scelte nuove. E i play-off lo sono», spiega Sacchi. Aggiunge l’ex ct dell’Albania, De Biasi: «Mi sembra giusto per poter giocare in tempo gli Europei». Nel mezzo si schiera Zaccheroni: «Considero i play-off un piano b. Se non si riesce a salvare la stagione, la soluzione più opportuna è invalidarla». E probabilmente, come compromesso, rimane questa la linea favorita: «Perché va rispettata la tradizione», chiosa Lippi sulla scia dei mugugni dei tifosi juventini. Sperano invece, gli interisti gemellati con i biancocelesti. I play-off sono forse l’ultimo appiglio di secondi e terzi.