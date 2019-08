Lazio, Lotito: «Offerte per Milinkovic? Non dobbiamo vendere per comprare»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Se spero che l'offerta per Milinkovic non arrivi? Io non ho bisogno di sperare nulla, non ci siamo proprio posti il problema». Claudio Lotito non ha fretta. Il numero uno della Lazio non ha messo in vendita il “sergente”, ma se qualche top club volesse avanzare una proposta, il presidente la valuterà. «Abbiamo già comprato diversi giocatori e per fortuna non dobbiamo vendere prima di far mercato» ricorda il presidente, che valuta il centrocampista intorno ai 90 milioni di euro. In mattinata è stato presentato primo il progetto di formazione post carriera riservato ai giovani calciatori del settore giovanile e alle calciatrici della prima squadra e della Primavera biancocelesti. La “Scuola di formazione post carriera” nasce da un’idea del presidente Lotito, illustrata nella sala stampa dell’Olimpico insieme ad Anna Maria Nastri, nuova figura dirigenziale di spicco nello staff del presidente, Mauro Bianchessi, direttore del settore giovanile, Mauro Masi, Presidente Banca Igea, e Maria Amata Garito, rettore dell’Università Telematica Internazionale Uninettuno.Intanto, arrivano buone notizie da Formello: Berisha torna a lavorare con il gruppo alla ripresa degli allenamenti. Può sorridere Simone Inzaghi, aspettando le prime amichevoli internazionali e la partenza per il ritiro di Marienfeld, in programma venerdì. Terminato il protocollo riabilitativo, il centrocampista kossovaro nella seduta pomeridiana ha anche partecipato alla partitella conclusiva. Ancora indisponibile, invece, Marusic alle prese con una distorsione al ginocchio insieme ad Adekanye che si era fermato per un problema negli ultimi giorni ad Auronzo di Cadore. Lavoro specifico per Jordan Lukaku, reduce dall’intervento ad entrambi i tendini delle ginocchia, e per Lucas Leiva. Il brasiliano in ritiro si era procurato una lesione primo grado al retto della coscia destra. Rientrerà a Marienfeld