Pronti, ripartenza, stop. La Lazio non può ancora fare gli allenamenti di gruppo. Ieri ha atteso il protocollo ufficiale, non bastavano le linee guida del Cts del giorno prima, lo staff sanitario vuole vederci chiaro. Non solo, non sono ancora stati completati i tamponi a Formello, solo alcuni li hanno fatti sabato. Sinora il club biancoceleste ha proceduto con una serie di test (fra i quali quelli sierologici) incrociati per escludere qualunque contagio, ma non bastano secondo il Comitato tecnico scientifico. Bisogna procedere con le sonde per avere un risultato certo. Così Lotito e lo staff sanitario si stanno organizzando, giurano che a breve sarà tutto pronto. Ufficialmente il ritardo è legato a quello del protocollo nuovo, anche se altri club di Serie A (vedi Milan e Inter) hanno già finito in anticipo. Una volta effettuati tutti i tamponi, la Lazio invece dovrà attenderne l’esito prima di poter tornare alle sedute di gruppo.INTESANon a caso ieri Inzaghi e Farris hanno ancora lavorato reparto per reparto: la mattina avanti con l’attacco, il pomeriggio difesa e centrocampo.Esercitazioni, torelli e lavoro di forza. Al momento resta solo Guerrieri in porta. Il secondo Proto (problema al polso) tornerà direttamente insieme a capitan Lulic a Roma. Oggi alla radio ufficiale parlerà Strakosha, in via di guarigione da una microfrattura al quinto metatarso che si trascina dalla quarantena. Il portiere albanese sta continuando a seguire un protocollo specifico (a contatto con gli altri compagni) dentro il centro sportivo e adesso batte cassa: vuole che il suo rinnovo (con adeguamento) venga sistemato in fretta. Lotito invece sabato ha pensato alla panchina. Prolungamento triennale da 2,5 milioni più bonus a Inzaghi, c’è il suo ok, nelle prossime ore arriverà la firma: Simone ha già annunciato la decisione di restare alla Lazio a tutta la famiglia.MANICHINIIl prolungamento d’Inzaghi permetterà di guadagnare di più anche a tutto il suo staff tecnico, penalizzato dalla decurtazione eventuale dello stipendio di marzo e dal pagamento d’aprile l’anno prossimo. Diventerebbero tre i mesi da recuperare nel successivo bilancio in caso di sospensione definitiva del campionato. Si va verso questo accordo fra la squadra e Lotito. Fondamentale il lavoro diplomatico ai fianchi del resto del gruppo dei senatori e di Acerbi, che ieri ne ha parlato: «C’è stata una chiacchierata col presidente. Si è parlato degli obiettivi stagionali e degli stipendi, è stata una conversazione tra persone mature – le parole a Lazio Style – ma doveva rimanere dentro lo spogliatoio». Intanto novità preannunciata per il prossimo anno: richiesta ai tifosi biancocelesti di inviare le proprie foto per trasformarle in manichini sugli spalti e far sembrare lo stadio pieno. Potrebbero così essere ridotti a 20mila i posti dell’Olimpico.