Lazio, Lotito investe sulla squadra femminile: l’11 settembre la presentazione

Tutto pronto per la nuova stagione della Lazio femminile. Il presidente Claudio Lotito e il responsabile della squadra femminile Mauro Bianchessi mercoledì 11 settembre alle ore 18:00 presenteranno l’intera rosa presso il Gruppo La Rinascente di Via del Tritone a Roma. Location già utilizzata per presentare la squadra maschile lo scorso anno. Sarà l’occasione per far conoscere le giocatrici e svelare gli obiettivi stagionali.Intanto, Strahinja Pavlovic dalla Serbia assicura: «Vi ringrazio per esservi interessati,ma tutto è andato bene fin dall'inizio. Non ci sono stati problemi». Così il difensore del Partizan Belgrado fuga ogni dubbio sulle sue condizioni fisiche. Lo scorso venerdì non aveva superato le visite mediche con la Lazio: «Ora sono concentrato sulla partita di domani in Europa League (il Partizan affronterà nei preliminari il Molde, ndr) perché vogliamo arrivare alla fase a girone.Poi, venerdì, tornerò a Roma per completare le ultime formalità burocratiche con la Lazio». I controlli ulteriori, effettuati ieri, dovrebbero aver convinto i sanitari della Lazio, che avevano chiesto nuovi test prima di procedere al tesseramento. «Una volta tornato però darò tutto per i miei compagni e per la squadra» promette Pavlovic, costato al club di Lotito 5,5 milioni di euro, ma che resterà al Partizan per un altro anno.