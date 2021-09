Lazio, il gesto di Lotito: la società rimborsa i biglietti ai diversamente abili

Domenica 26 Settembre 2021, 12:50 - Ultimo aggiornamento: 13:04

La Lazio ancora una volta si schiera al fianco delle persone diversamente abili. E' successo il 19 settembre, giorno di Lazio-Cagliari e si ripeterà anche oggi giorno del derby contro la Roma. A Lazio-Cagliari prima della partita un'incaricata del presidente Claudio Lotito ha consegnato una busta ad alcuni tifosi non deambulanti della Tribuna Tevere. All'interno c'erano dei soldi e una nota scritta dallo stesso Lotito: «Carissimo amico è un onore per me averti ospite. Ci scusiamo per il disservizio». Di fatto la Lazio ha rimborsato i tifosi non deambulanti che contrariamente al solito avevano pagato il biglietto per entrare allo stadio. Un piccolo gesto che ha sorpreso i destinatari.