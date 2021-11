Lazio, Lotito è furioso. Sarri fa 40 minuti di discorso

Meno male che c'è la carica da senatore (fra domani e dopodomani si decide l'eventuale calendarizzazione del voto) a distrarlo , ma Lotito è furioso per quanto successo ieri al San Paolo. Il presidente voleva rispedire subito la Lazio in ritiro, poi è stato dissuaso. Nella sua testa il provvedimento resta ancora in ballo, ma a questo punto non avrebbe più senso. Il numero uno nelle prossime ore sarà a Formello per strigliare la squadra dopo il brutto 4-0. Ci sta pure la sconfitta contro il Napoli candidato allo Scudetto, ma Immobile e compagni non sono mai scesi in campo, com'era successo anche a Bologna e a Verona dopo l'impegno europeo.

Lazio, il ritorno di Sarri a Napoli è amarissimo. Ora il calciomercato

Immobile duro: «Dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi, non si gioca così»

Sarri, discorrso alla squadra nello spogliatoio

Proprio dopo il Bentegodi, Lotito aveva rinchiuso il gruppo in ritiro, interrottosi dopo la vittoria nella giornata infrasettimanale contro la Fiorentina all'Olimpico. Adesso, arriverà invece l'Udinese in questo turno. Sarri stamattina ha parlato per 40 minuti nello spogliatoio, poi la Lazio è scesa sul terreno per l'allenamento di scarico. Attenzione, perché è in arrivo la furia di Lotito per l'ennesimo atteggiamento ingiustificabile e può succedere di tutto.