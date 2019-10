Razzismo, Lotito: «Tolleranza zero e chi sbaglia paga»

«Adesso noi tolleranza zero, lo diciamo subito. Quando Lotito ha messo responsabile dell'area sicurezza il Prefetto D'Angelo ha fatto una scelta di campo, noi apparteniamo a quel tipo di impostazione: legalità e rispetto delle regole». Lo dice il presidente della Lazio Claudio Lotito, rispondendo a chi gli chiede degli ultimi sviluppi dell'inchiesta della Uefa su presunti fatti razzisti in Lazio-Rennes e della volontà di costituirsi parte civile in un eventuale processo.

«Chi sbaglia paga e non merita di stare all'interno dello stadio - il j'accuse di Lotito a margine di una presentazione allo stadio Olimpico di Roma - Noi ci costituiremo parte civile, per i danni di immagine ma soprattutto a tutela di chi si sacrifica ogni domenica per questa società. Solo per quattro scemi che fanno queste cose, non è possibile».

«Faremo in modo - conclude - che le forze dell'ordine individuino queste persone, una sparuta minoranza che non ha nulla a che fare con questi personaggi, mele marce che vanno legalmente eliminate. Non consentiremo più a nessuno di sporcare l'immagine della Lazio. L'unica società in Europa ad essere andata in visita ad Auschwitz».

Ultimo aggiornamento: 17:23

