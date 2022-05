Lazio, Lotito accoglie Zhao a Formello: foto e tanti sorrisi per il numero uno di Binance

Come anticipato nella giornata di ieri il numero uno di Binance, Changpeng Zhao, sarebbe stato accolto a Formello e così è stato. Il grande esperto di criptovalute dalla tarda mattinata odierna si è visto aprire i cancelli del Lazio Training Center da parte del presidente Lotito. Dopo aver ricevuto una maglia del club capitolino con le sue iniziali (CZ) e il numero 1, Zhao ha svolto un tour del centro sportivo biancoceleste posando anche col presidente e con l’aquila Olympia. Tanti i doni per il magnate dei token. Da un'altra maglia, stavolta autografata da tutti i calciatori, al pallone della Serie A donatogli da Pedro. In seguito qualche palleggio sul campo Fersini, altre foto con Immobile e compagni e un passaggio tra le varie sale stampa e radio seguito dalla stretta di mano con Leiva. Il tutto condito da tanti sorrisi a dimostrazione del forte legame tra il club capitolino e Binance, il proprio jersey sponsor.