Lazio, da Llorente a Petagna è caccia alla punta: Immobile non sarà più solo

Passione sfrenata per Milinkovic. E la voglia di un altro attaccante. Due argomenti slegati: da una parte c’è il post del serbo che vale più di mille parole, dall’altra la seria riflessione di Inzaghi e Tare sulla possibilità di arrivare a una torre, lì davanti, a prescindere da quello che deciderà Caicedo sul rinnovo. Di sicuro a far salire l’entusiasmo e a mandare in delirio i tifosi biancocelesti sono state le poche ma significative frasi di Milinkovic che, nel pomeriggio di ieri, hanno scaldato il cuore e alimentato la speranza che il numero 21 della formazione laziale possa davvero restare per il quinto anno nella capitale. «Felice di indossare da quattro anni la maglia della Lazio», ha scritto Sergej sul suo profilo ufficiale di Instragram, rompendo così il suo silenzio. E giù almeno quattro mila commenti euforici di sostenitori laziali in poche ore. Un pensiero da parte del serbo per ricordare che proprio il sei agosto di quattro anni fa approdava in biancoceleste. Frasi anche per ribadire che lui qui, nonostante le voci e i rumors che si stanno accavallando da mesi sul suo futuro (e fino al 15-20 di questo mese proseguiranno senza sosta), si trova bene ed è pronto a rimettersi in sella e motivato agli ordini di Inzaghi.FISICITÀPer Milinkovic c’è da aspettare oggi e domani per la conclusione del mercato inglese, ma la corsa e le attenzioni sul giocatore non finiranno lì, perché, seppur tuttora deboli, in agguato restano Psg e forse Real Madrid. La corsa, insomma, non è finita, anche se il percorso per la permanenza del serbo, allo stato attuale, appare in discesa. Discorso diverso per quanto riguarda l’attaccante. Inzaghi non appare convinto e sicuro del giovane Adekanye. Lo stima e lo apprezza, ma forse per avere più certezze lì davanti desidererebbe una punta con caratteristiche differenti rispetto a Immobile e Caicedo. Una torre come Llorente, ad esempio. O anche un profilo come Petagna (piace tanto ma anche troppo costoso) o Dost dello Sporting Lisbona che, grazie al potente Mendes, potrebbe essere una pista facile e meno complicata. Per intenderci, Inzaghi sogna un attaccante alto, possente e bravo di testa per variare gioco all’occorrenza e per sfruttare i cross dei due esterni agili e veloci come Lazzari e Jony. In questo modo l’attacco sarebbe davvero completo. Il nome che stuzzica tanto e piace al tecnico è lo spagnolo per l’esperienza ma anche perché conosce bene il nostro campionato. Il problema è l’ingaggio, circa 3 milioni di euro, ma potrebbe essere davvero un’occasione perché si tratta direttamente con il giocatore e il fratello manager. La Lazio resta in attesa.ALTRE TRATTATIVEPer il resto si va avanti per lo sfoltimento della rosa. Per Wallace al Wolverhampton si sta aspettando il via libera della federazione inglese, visto che, nonostante abbia giocato con Monaco e Lazio, le presenze in nazionale maggiore non ci sono ma solo in quelle giovanili. Durmisi è più vicino al ritorno al Betis Siviglia in prestito. Il Besikats e il Marsiglia sono più defilate.