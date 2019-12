Lazio, Levia: «Un giorno tornerò al Gremio, ma ora penso alla Champions»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Obiettivo Champions prima di programmare il futuro. Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, è concentrato sulla stagione in corso, ma svela uno dei suoi pensieri: tornare il Brasile. «Un mio ritorno al Gremio? E’ qualcosa che voglio, anche perché è una squadra per la quale nutro grande affetto e quando giocavo lì sono divertito molto - rivela il mediano ai microfoni di UOL Esporte -. Provo grande amore per la città e per i tifosi, che mi hanno sempre trattato molto bene, però non dipende solo da me». L’ex Liverpool spiega che «per far sì che accada un trasferimento dovranno verificarsi una serie di fattori», primo fra tutti la volontà di lasciare la Lazio: «In questo momento la situazione è quella che ho già ribadito. Non sto pensando troppo al futuro». Insomma, un eventuale ritorno in patria è rimandato a data da destinarsi, ma è qualcosa il “Comandante” ha in mente. «Spero che accada prima o poi» conclude Leiva, che ha un contratto con la Lazio fino al 2022. Con la maglia biancoceleste ha già vinto una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia. Un bottino che potrebbe arricchirsi il prossimo 22 dicembre, quando la Lazio affronterà la Juventus in Arabia Saudita in finale di Supercoppa a Riad.