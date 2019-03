Lazio, Leiva stringe i denti: contro l'Inter vuole esserci

Stringe i denti, Lucas Leiva. Il “comandante” della Lazio vuole esserci contro l’Inter domenica sera a San Siro. Lo scorso sabato nel test con la Primavera a Formello è uscito malconcio dal campo Fersini per una contusione. Negli ultimi giorni ha intensificato il protocollo riabilitativo, tra fisioterapia ed esercizi personalizzati, con l’obiettivo di tornare in gruppo il prima possibile. Oggi ha svolto un lavoro differenziato che lascia ben sperare per i prossimi allenamenti. Discorso diverso per Patric e Radu, rimasti a riposo. Lo spagnolo è influenzato e non ha preso parte alla doppia seduta, mentre il romeno accusa un fastidio ala caviglia. Intanto, tutti giocatori convocati dalle rispettive nazionali sono tornati alla base: nel pomeriggio si è rivisto anche Ciro Immobile, reduce dagli impegni con l’Italia.

Ultimo aggiornamento: 17:51

