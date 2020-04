Ultimo aggiornamento: 18:57

Nuovo look e nuovo programma di allenamento. Lucas Leiva non perde tempo. Il centrocampista della Lazio, dopo il piccolo intervento di sabato mattina al menisco, è già tornato al lavoro. Fisioterapia ed esercizi personalizzati per tornare in campo al meglio. Questo l’iter riabilitativo che l’ex Liverpool sta seguendo nella sua abitazione a pochi passi dal centro sportivo di Formello, seguito da un fisioterapista messo a disposizione dal club. Una scelta concordata al telefono con il presidente Claudio Lotito, che intende far vivere ai suoi giocatori un clima familiare. Insomma, aspettando la ripresa degli allenamenti, Leiva si dà da fare con le gambe e con le forbici. O meglio con la “macchinetta”. Ieri su Instagram ha sfoggiato una nuova capigliatura: testa rasata a zero. Proprio come il compagno Manuel Lazzari. Un modo per sopperire alla chiusura dei barbieri in attesa del ritorno alla normalità. Intanto, pur a distanza, Lucas resta in contatto con Simone Inzaghi e con lo staff tecnico biancoceleste via chat. Le sue condizioni vengono seguite giorno dopo giorno: il mister che sogna lo scudetto non vuole fare a meno del suo perno a centrocampo.