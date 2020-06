Lazio, Leiva: «Prima un posto Champions, poi penseremo allo scudetto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vuole dare un «messaggio di speranza» e continuare il sogno scudetto. Lucas Leiva parla da leader. Del resto è uno degli intoccabili del centrocampo di Simone Inzaghi. Un punto di riferimento per lo spogliatoio che lo ha soprannominato «Il Comandante». «Il nostro obiettivo, prima di tutto, è quello di conquistare il piazzamento in Champions League - assicura il brasiliano della Lazio a RedTv -. Poi, avendone la possibilità dal punto di vista matematico, cercheremo anche di conquistare il titolo». Insomma, l’ex Liverpool non si pone limiti: «Abbiamo uno scontro diretto da affrontare. Ci sarà subito l’Atalanta, che è una squadra che si sta distinguendo da diversi anni, ma noi abbiamo dimostrato di poter battere qualsiasi avversario. Sarà una partita interessante». Grande consapevolezza nei propri mezzi, ma anche umiltà. Leiva è reduce da un intervento al ginocchio e sta lavorando duro per tornare ad un ottimo livello di forma: «Ho vissuto l’operazione con tranquillità, ma è stata una decisione difficile. Ho notato che questo problema era aumentato e il lato positivo era che il campionato era fermo. Ora il ginocchio sta bene e mi sto già allenando con il gruppo». Sul futuro Leiva assicura: «Non penso alla fine della mia carriera. Certo, non escludo un ritorno in Brasile - rivela il mediano -. Ho ancora molto da dare alla Lazio, sto pensando al presente. Di sicuro, se dovessi tornare in Brasile la mia prima scelta sarà il Gremio».