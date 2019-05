​Lazio, Leiva: «Qui mi sento a casa, ma in finale di Champions tifo Liverpool»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In due anni alla Lazio si è guadagnato i gradi di “Comandante”. Lucas Leiva, arrivato dalla Premier League nell’estate del 2017, ci ha messo poco a diventare un leader dello spogliatoio e un beniamino per i tifosi. «Nella mia carriera ho vestito soltanto le maglie di tre squadre e questo mi ha avvicinato molto ai club. Ognuno conosce il mio affetto e la mia gratitudine per il Gremio e il Liverpool, ma sto riuscendo a creare questo legame anche qui alla Lazio», ammette Leiva. Insomma, il brasiliano è soddisfatto della sua avventura in biancoceleste, arricchita da due trofei: la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia, vinta lo scorso 15 maggio contro l'Atalanta.Finito il campionato, il centrocampista si gode le vacanze e vedrà da spettatore la finale di Champions League, in programma domani a Madrid tra Liverpool e Tottenham. «Se guardiamo alla storia dei due club nella competizione, i Reds sembrano favoriti, ma dopo aver visto le semifinali, onestamente non penso si possa indicare una squadra che avrà vita facile». Impossibile fare pronostici nel derby d’Inghilterra, ma il playmaker laziale sa già per chi tifare, anche perché nella squadra di Klopp ci sono tre suoi connazionali, Alisson, Fabinho and Roberto Firmino: «Gli auguro una straordinaria finale. I tifosi amano i giocatori brasiliani e sono certo si sentano a casa. Sarà una grande gara. In linea con quanto accaduto nei turni precedenti dico che finirà 3-2 per il Liverpool».