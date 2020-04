Lazio, Leiva e la "fase 2" dell'infortunio: «A volte meglio fermarsi. Tornerò più forte»

Ultimo aggiornamento: 11:11

E’ già entrato nella “Fase 2”, Lucas Leiva. Non quella annunciata dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in riferimento alla futura convivenza con il Coronavirus, ma quella relativa al suo infortunio. Il centrocampista brasiliano della Lazio ieri mattina si è sottoposto ad un piccolo intervento al menisco presso la clinica Paideia. Un «trattamento», come specificato nel comunicato diramato dal club, effettuato dal dottor Ezio Adriani. «Nella vita dobbiamo sempre pensare ad andare avanti, ma a volte una fermata strategica ti aiuta a riflettere e a mettere le cose a posto», scrive l’ex Liverpool su Instagram, che ha approfittato della sospensione del campionato per risolvere il fastidio una volta per tutte. «Ho avuto questo momento di stop per riparare qualcosa che non mi aiutava più. Ora inizio la seconda fase che consiste nel riprendere la condizione corporea per tornare con la massima forza», spiega il numero 6 biancoceleste, ritratto in una foto con guanti, mascherina e stampelle. I tempi di recupero si aggirano introno alle quattro settimane: l’obiettivo è evitare ricadute e rischi inutili. «La pace mentale aiuterà il corpo a reagire meglio nel processo di riabilitazione. Torno tra un po'. Grazie mille per i messaggi di supporto», conclude Leiva nel suo post. Del resto sono tanti gli attestati di stima e affetto arrivati nelle ultime ore. Su tutti quelli dei compagni di squadra. “El Tucu” Correa gli ha dedicato una storia su Instagram: «Fratello, ti voglio bene. Tutto passa, è già un giorno in meno». Stessi tono utilizzato da Bobby Adekanye: «Luki, tornerai più forte di prima».