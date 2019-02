Leiva, un destino chiamato Lazio

Il 9 gennaio, nel mondo Lazio, ha sempre avuto un peso specifico enorme. Quel giorno fu fondata la società biancoceleste, cento anni dopo a guidarla arrivò Sergio Cragnotti, il presidente del secondo scudetto, nato proprio il 9 gennaio. Nel 1987 mentre la Lazio viveva la drammatica, ma poi divenuta epica, stagione del -9, nasceva Lucas Leiva. Sì, esatto proprio il 9 gennaio. Un incrocio di destini in una strana storia per dirla alla De Gregori. Un lungo filo biancoceleste che parte da Mato Grosso do Sul, in Brasile e si annoda a Roma. E già questa è un’anomalia perché nell’immaginario dei tifosi, soprattutto negli ultimi decenni, è l’Argentina il paese che più si sposa con la Lazio. Leiva sovverte equilibri e potere.

ANTI-DIVO

Diciamocelo, in quanti guardandolo giocare si sono stropicciati gli occhi non credendo che quel campione giochi proprio con l’aquila sul petto? Nel campionato italiano, Lucas può vestire tranquillamente la maglia da titolare della Juventus. Sì, proprio quella bianconera dei sette volte Campioni d’Italia. Il brasiliano è una spanna sopra tutti gli altri. Non ruba l’occhio per colpi di classe e finezze, lui fa molto di più: spicca quando manca. Se non c’è lui si crea un vuoto incolmabile. E non per mancanza di sostituti ma perché come lui non ce ne sono. Il rigore calciato contro l’Inter, il pallone più pesante che diventa piuma tra i suoi piedi. Per i tifosi laziali i penalty di Leiva e Nainggolan sono la metafora del bene che, per loro, vince sul male. Del puro che sovrasta l’antagonista. Dell’anti-divo ordinato, con la faccia pulita, senza tatuaggi che spazza via con un tiro la tracotanza e le creste. In questo senso, Leiva è un figlio di Sparta, è stato scelto da Sparta, che come fa la Lazio. Non rifugge le responsabilità ma si carica anche quelle degli altri. Copre gli spazi lasciati colpevolmente vuoti. Un leader. Ma non di quelli rivoluzionari che urlano slogan. No, lui è un comandante dai modi garbati che dà l’esempio agendo per primo. E’ il primo a lanciarsi in battaglia. La gamba non la tira mai indietro. Anzi, spesso la sacrifica alla causa ma non sempre a ragione. Basti pensare alla gara in casa del Sassuolo che gli è costata un mese di stop. Inzaghi non può fare a meno di lui: 18 partite giocate tra coppe e campionato per un totale di 1362 minuti accumulati. Leiva è la sua estensione in campo. Un secondo allenatore. «Bravi ragazzi!! Insieme siamo più forti» scrive su Instagram a corredo di una serie di foto. Una sin cui è da solo, nelle altre abbraccia i compagni. L’unione fa la forza. Il migliore in campo a San Siro per qualità e quantità. Il secondo, evidenziano le statistiche di Lazio Page, per chilometri percorsi 14,98. Ha doppiato tutti i giocatori in campo per palloni recuperati.

LE FAVOLE

Incarna l’estetica del principe delle favole: biondo con occhi azzurri. In campo però si batte come un vichingo. Ha quella forza tranquilla in grado di ribaltare il mondo. Entra in punta di piedi e non esce più dal cuore. A Liverpool le due cuoche del club, nel giorno del suo addio, non smettevano di piangere. I tifosi ancora oggi riempono la sua bacheca di messaggi d’amore. A Roma è arrivato con la classica diffidenza laziale, in poco più di un anno è diventato insostituibile.

