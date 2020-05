Lazio, Leiva già in campo, Luiz Felipe: «Barcellona? Non ci penso»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sorride sotto la mascherina, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio al secondo giorno di allenamenti può “festeggiare” il rientro di Lucas Leiva, reduce da un piccolo intervento al ginocchio. Una buona notizia per il tecnico che, una volta ripartito il campionato, potrà contare anche sul mediano brasiliano. Il resto della squadra, osservando le norme di sicurezza imposte dal protocollo, prosegue le sedute individuali. I giocatori entrano nel quartier generale da quattro accessi diversi e scendono in campo divisi in tre turni. L’umore è alto nello spogliatoio: il sogno scudetto non si è spento. Intanto, Luiz Felipe giura amore alla Lazio: «L’interesse del Barcellona mi eccita, perché significa che il lavoro è stato svolto bene e che i grandi club stanno guardando - ammette al portale brasiliano UOL -, ma chiunque mi conosca sa che sono un ragazzo calmo e non mi lascio prendere da facili entusiasmi. Devo rimanere concentrato e pensare a fare il meglio per la Lazio».