Lazio, Leiva: «Avrei trascorso la quarantena in Brasile, ma il club non ci ha autorizzato»

Fisioterapia ed esercizi personalizzati con un pizzico di apprensione per il Covid-19. La quaranta di Lucas Leiva trascorre tra massaggi, trattamenti e un po’ di timore per l’emergenza Coronavirus. Il decorso post-intervento prosegue spedito e senza intoppi: lo scorso 4 aprile si era sottoposto ad una piccola operazione al ginocchio, ma il peggio è già superato. Maggiori, invece, sono le preoccupazioni per il momento storico: «C’è grande apprensione ed è triste sapere che tanta gente sta morendo - rivela in una diretta su Instagram il centrocampista della Lazio -. Però ci sono anche tanti episodi di collaborazione e solidarietà». Il brasiliano trascorre l’isolamento nella sua abitazione di Roma Nord, a pochi metri dal centro sportivo di Formello: «Mia moglie e i miei figli erano andati in Brasile quando qui la situazione è peggiorata e, tempo una settimana, è cominciato l'isolamento anche lì - spiega l’ex Liverpool -. Per questo hanno approfittato di alcuni voli disponibili per tornare e fare la quarantena qui con me in Italia». Tuttavia, il mediano non nasconde le sue iniziali intenzioni: «Ho pensato per un momento anche io di andare in Brasile, ma non avevo l'autorizzazione del club anche perché, una volta tornato, avrei dovuto fare due settimane di quarantena a casa», precisa nel video. No autorizzazione, no partenza. Anche per questo ne ha approfittato per risolvere chirurgicamente il problemino al menisco che lo tormentava da tempo. «Questo isolamento sta durando più di quanto tutti noi avremmo immaginato - dichiara Leiva -. All’inizio tutti pensavano fosse solo una forma più intensa di raffreddore. Ora si sta parlando di come e quando riprendere il campionato. Ognuno la pensa in modo diverso. Dobbiamo imparare molto da questa quarantena».