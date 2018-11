Lazio, Leiva ancora ai box: Badelj e Cataldi scalpitano

Ultimo aggiornamento: 16:19

In dubbio per il Milan. Lucas Leiva ha saltato l’allenamento. Dopo i controlli di ieri, il brasiliano non partecipato alla seduta odierna e non parteciperà neanche alla doppia seduta di domani. La lesione all’adduttore, accusata il 25 ottobre contro il Marsiglia, sembrava ormai alle spalle. La partita contro il Sassuolo, giocata dal primo minuto lo scorso 11 novembre, aveva fugato ogni timore di possibili ricadute. Un timore tornato di moda, visto che l’ex Liverpool ha dato forfait negli allenamenti della scorsa settimana. Lo staff medico smentisce ulteriori problemi, mentre Simone Inzaghi incrocia le dita e spera di averlo a disposizione contro il Milan.ALTERNATIVESe Leiva non dovesse recuperare per domenica sera, scatterà il ballottaggio tra Cataldi, che ha ben figurato in regia già contro Marsiglia e Spal, e Badelj. Sul croato conta anche il presidente Claudio Lotito. «Badelj ha trovato un ambiente sereno - ha detto il numero uno biancoceleste -. Alla Lazio c’è una mentalità familiare, non industriale, con una catena di comando molto corta, formata da me, Tare e lo staff tecnico. Da noi non ci sono intermediari, le scelte le faccio soltanto io con lo staff. Non ci sono filtri».