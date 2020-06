Lazio, ecco le mascherine per contrastare il razzismo e sostenere il Banco Alimentare

Su la mascherina, abbasso il razzismo. La Lazio e BuuuBall, associazione che contrasta ogni forma di violenza e discriminazione, scendono in campo insieme per il sociale. La società del presidente Claudio Lotito sposa l’idea di Maximiliano Gigliucci, ideatore di BuuuBall, già affermato nel mondo dello spettacolo e da anni impegnato in prima linea in numeroso iniziative nobili e benefiche. L’ultima è nata durante il lock-down: «Le mascherine con l’emergenza Covid-19 sono diventate un’esigenza primaria e abbiamo deciso di “marchiarle”, comprendendole nel nostro progetto - racconta Gigliucci - . Prossimamente saranno messe in vendita e l’incasso sarà devoluto al Banco Alimentare». Insomma, l’utile unito al sociale, senza trascurare l’immagine. Le mascherine hanno fatto il loro esordio sui volti dei giocatori e dei dirigenti della Lazio in occasione della sfida con l’Atalanta.



«A Bergamo abbiamo visto quella bianca con il logo della squadra al centro, ma ce ne sono anche altre bicolori, con il celeste», precisa Gigliucci, che ha già in mentre altre idee. «Eravamo in procinto di presentare una campagna contro il razzismo con foto e una canzone cantata dai giocatori, ma po è scoppiato il Coronavirus - svela Gigliucci -, coinvolgendo istituzioni e vari enti. Speriamo di riprenderla in futuro». Magari quando verranno riaperti gli stadi e non si giocheranno le partite a porte chiuse. «In tanti avevano registrato un messaggio per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del razzismo nello sport. Da, da». Testimonial per una buona causa. Intanto, le mascherine della Lazio continuano a riscuotere successo ed accendono la curiosità tra i fan. «Quale mascherina indosseranno questa sera i giocatori in tribuna?», si chiede qualche tifoso sui social. La risposta arriverà alle 19:30, ora del fischio di inizio del match Torino-Lazio. Per conoscere nel dettaglio le iniziative di BuuuBall, invece, basterà consultare il sito dell’associazione.