Lazio, Lazzari: «Videogiochi, allenamento e tv: ecco la mia quarantena. Inzaghi ha filosofia vincente»

Nuovo look, vecchie abitudini. Manuel Lazzari si allena anche durante la quarantena. «Mi sono dovuto tagliare i capelli, perché sono cresciuti troppo - spiega col sorriso l’esterno della Lazio -, ma stanno già ricrescendo». Il primo mese di isolamento per l'emergenza Coronavirus «è stato duro». Del resto lui è uno «a cui piace correre». Al suo primo anno in biancoceleste ha vinto una Supercoppa, ma la formazione di Simone Inzaghi è in lotta anche per il vertice: «Siamo abituati ad allenarci in gruppo, non è semplice stare fermi - racconta l’ex Spal alla radio ufficiale laziale -. Mi alleno ogni giorno, tra corsa, bike e forza». Sedute variegate, «così le giornate sembrano meno uguali». Gli hobby, invece, sono comuni ai compagni di squadra: «Gioco molto alla Playstation, di solito con Cataldi a “Call of Duty”, e guardo anche le serie tv, come “La Casa di Carta”, ieri ho iniziato “The Stranger”». Episodio dopo episodio, Lazzari trascorre la quarantena: «Vado di corsa pure con le serie tv, qualcuna l’ho già finita (ride, ndr)».Dopo un periodo di ambientamento iniziale, “Manu” è entrato a meraviglia negli schemi di Simone Inzaghi: «La filosofia del mister è vincente, difendiamo in 11 nella nostra metà campo con gli attaccanti che si sacrificano». Poi se «il centrocampo della Lazio è il più forte d’Italia e tra i primi in Europa», tutto è più semplice. E pazienza se c’è tanta concorrenza per giocare titolare: «Qui in ogni ruolo ci sono calciatori fortissimi. I quinti sono tutti forti ed è un piacere allenarsi con loro - conclude Lazzari -. Non c’è nessuna competizione, il mister fa le sue scelte, ma fuori dal campo c’è un grandissimo rapporto».