Lazzari: «Sconfitta immeritata contro il Celtic»

Contento a metà. Manuel Lazzari torna a Roma con l’amaro in bocca: «Dispiace per questa sconfitta immeritata...una serata che ricorderò», scrive su Instagram l’ex Spal all’indomani della sfida contro il Celtic. Il suo gol nel primo tempo al Celti Park è servito a poco, ma quel tiro con cui ha trafitto Forster non lo dimenticherà facilmente. Prima rete con la maglia biancoceleste, prima rete in una competizione europea. Lazzari è tra i migliori in campo in Scozia e si candida per un posto da titolare anche contro la Fiorentina tra due giorni. Domenica scorsa un problema intestinale lo aveva fermato contro l’Atalanta, spalancando le porte a Marusic, squalificato in Europa League. Il montenegrino spera in una chance al Franchi, ma al momento Lazzari è in vantaggio. Gli altri dubbi di formazione riguardano l’attacco: uno tra Correa e Caicedo affiancherà Immobile, certo di un posto da titolare. Simone Inzaghi deciderà chi schierare solo domani durante la rifinitura mattutina. Nel pomeriggio la squadra partirà in treno per Firenze.