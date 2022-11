Lazio, ora c'è anche l'ufficialità: Lazzari rinnova fino al 2027

Mentre a Formello gli allenamenti non ci sono, la Lazio sfrutta la pausa per sistemare alcune situazioni contrattuali. Nei giorni scorsi si era fatta insistente la voce di un imminente prolungamento di Manuel Lazzari col club biancoceleste. Il terzino rientrava nelle scadenze 2024 da blindare al più presto e dopo le indiscrezioni ora è arrivata anche l'ufficialità come si evince dai canali del club: «La S.S. Lazio comunica di aver prolungato il contratto di lavoro del calciatore Manuel Lazzari sino al 30 giugno 2027». Questo il comunicato, con tanto di annuncio social paragonando il calciatore a un treno per elogiare le sue discese sulla fascia destra.

Lazzari e la Lazio ancora insieme

Altri tre anni insieme perciò per l'ex Spal e il club capitolino che, se rispettati, estenderanno il connubio a ben otto stagioni. Arrivato nell'estate del 2019 per 7 milioni più bonus - poi corrisposti per un valore di 2,5 milioni - e il cartellino di Murgia, il terzino destro è diventato un pilastro per i biancocelesti. Sempre titolare con Inzaghi, sei mesi di apprendistato prima di riprendersi il posto con Sarri oltre che la convocazione in Nazionale. Dopo 134 partite, 6 gol, 12 assist e una Superocoppa Italiana, la storia d'amore tra Lazzari e la Lazio continua ancora, stavolta con scadenza il 30 giugno 2027.