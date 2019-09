Lazio, Lazzari: «Giocare contro la Spal sarà emozionante, ma ora sono felice qui»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Per me la Spal è indimenticabile, ma alla Lazio sono felice. Sarà un’emozione unica». Manuel Lazzari è pronto ad affrontare il suo passato. L’esterno della Lazio domenica pomeriggio tornerà per la prima volta da avversario al Paolo Mazza di Ferrara, lo stadio che lo ha visto protagonista nelle ultime sei stagioni. Per il numero 29 biancoceleste sarà una gara dal sapore particolare, tra vecchie conoscenze in campo e sugli spalti. La Lazio lo corteggiava da tempo, ma il trasferimento si è concretizzato solo lo scorso luglio. Alla Spal, oltre a 10 milioni di euro, è andato il cartellino di Alessandro Murgia, autore del gol vittoria nella finale di Supercoppa Italiana del 2017 contro la Juventus. Lazzari, stimato da Simone Inzaghi, ci ha messo poco a ritagliarsi uno spazio importante all’interno della squadra biancoceleste. La fascia destra è ora di sua competenza: Marusic e Patric sono relegati al ruolo di comprimari e dovranno faticare per rubargli la maglia da titolare. Ad agosto si è procurato un brutto infortunio alla mano che lo ha costretto all'intervento chirurgico. Uno stop che non lo ha fermato: Lazzari ha giocato le prime due partite di campionato con un tutore, lo stesso che indosserà anche domenica pomeriggio in trasferta a Ferrara.