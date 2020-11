Lazio, Milinkovic a Roma domani le visite mediche

Altre buone notizie per Simone Inzaghi. Dopo Luiz Felipe, oggi convocato per lo Zenit, anche Sergej Milinkovic dovrebbe tornare presto a disposizione del tecnico. Il centrocampista della Lazio sarebbe in viaggio verso Roma. Avrebbe ricevuto l’ok per interrompere l’isolamento in presenza di un tampone negativo. Era risultato positivo in Serbia durante il ritiro per gli impegni in Nations League. Salvo sorprese, domani dovrebbe svolgere le visite mediche e aggregarsi alla squadra. Contro l’Udinese potrebbe partire dall’inizio.

