21 Marzo 2021

di Alberto Abbate

(Lettura 2 minuti)







REINA 7

Para facilmente una capocciata centrale di Llorente. Poi fa un autentico miracolo a tu per tu con Stryger Larsen. Viene salvato dal palo su De Paul, smanaccia su Nestorovski nel finale. Decisivo.

PATRIC 6,5

Fa un bel lancio per Immobile. Salva di testa in area con una bella diagonale e anche in chiusura in corner. Infastidisce Nestorovski e lo fa sbagliare. Spina.

ACERBI 6,5

Anticipa più volte il gigante Llorente di testa, respinge tutto, spazza via i pericoli soprattutto a fine partita. Comandante.

RADU 6,5

Scende e mette un cross bellissimo non sfruttato da Immobile. E’ preciso e attento, in anticipo su Okaka va a spazzare. Esperto.

LAZZARI 6

Fa qualche errore di controllo, scende e prova a incidere dal fondo, ma è condizionato dal mignolo lussato. Contenuto.

MILINKOVIC 6

E’ pericoloso con un tiro al volo deviato. Strepitosa una palla per Lazzari d’esterno e poi quella per Marusic sul vantaggio. Trascinatore

LEIVA 5

Viene costantemente saltato e anticipato. Rischia di regalare al Larsen il pareggio e viene ancora sostituito. Irriconoscibile.

LUIS ALBERTO 6

Accelera, sterza su Wallace e impegna Musso dalla distanza. Male in contropiede una seconda volta. Poi però fa il velo geniale per Marusic. Egoista.

MARUSIC 7

Come a Bergamo, un altro gol alla Del Piero all’incrocio. Ci riprova debolmente nel secondo tempo. Migliore dell’anno.

MURIQI 5,5

Copre persino male la palla con la sua stazza, non calcia mai in porta. Buona solo qualche apertura.

IMMOBILE 5,5

Ci prova in volée. Non riesce a mettere dentro sulla respinta di Musso e nemmeno di testa sul cross di Radu. Nella ripresa calcia addosso a Musso e poi sul palo esterno.

ESCALANTE 6

: Prova ad alzare la diga, aumenta soprattutto il dinamismo. Motorino.

AKPA AKPRO 6

Insegue a tutto campo De Paul, ci mette i muscoli e copre.

PEREIRA 5,5

Ha la chance di chiudere la partita in contropiede, fallisce smanacciando Strynger Larsen. Sciupone.

CORREA 5,5

Non combina nulla e perde una palla dietro l’altra. Svogliato.

MUSACCHIO 5

Entra dopo l’errore col Bayern Monaco e per poco non combina un’altra frittata. Disorientato.

INZAGHI 6,5

La sua Lazio gioca con convinzione e va in vantaggio. Lui fa bene nella ripresa a rinforzare il centrocampo per proteggere il risultato. Umile.

MARESCA 6

Non fischia giustamente il rigore su Immobile addosso a Musso. E’ attento su ogni situazione e singolo fallo.