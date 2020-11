Lazio è caos, i nuovi tamponi fatti in un ente terzo hanno riscontrato nuovi casi

Il caso tamponi della Lazio si sta trasformando in una bufera. Questa mattina, dopo le polemiche che avevano coinvolto il club, erano stati scalettati nuovi tamponi in un ente terzo, il Campus Biomedico di Roma. Così da avere un terzo parere diverso da quello della Uefa e del laboratorio di Avellino. Nel pomeriggio però non sono arrivate buone notizie: sarebbero emerse nuove positività. Tre secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport. Non si fanno i nomi ma nel ristretto gruppo che si è sottoposto alle nuove analisi ci sarebbero Lazzari, Dajavan Anderson, Leiva, Strakosha e Immobile.

Ultimo aggiornamento: 17:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA