REINA 6

Sbaglia le uscite, ma viene graziato da Janko a porta vuota e, pure in dribbling, da Quagliarella. Copre sicuro su Keita. Esagerato.

PATRIC 6,5

Imposta e chiude bene in diagonale. Inzaghi se lo mangia per alcuni falli stupidi nel finale. Efficace.

ACERBI 6,5

Fa un bel lancio per Ciro. Regala a Quagliarella un assist pericoloso non sfruttato, ma non sbaglia altro. Attento.

MUSACCHIO 6

E’ attento e chiude in area una conclusione di Candreva. Bada al sodo quando viene meno la benzina. Rischia il rigore su Quagliarella. Fortunato.

MARUSIC 7

E’ un carrarmato, crossa, tira, si autolancia ed è strepitoso in ripiegamento più di una volta. Dà la palla perfetta per Muriqi a porta vuota. Indemoniato.

MILINKOVIC 6,5

Vince ogni duello aereo e regala l’assist in area a Luis Alberto. Disastro finale: perde palla, rischia col braccio il rigore in area e davanti ad Audero non tira. Double face.

LEIVA 6,5

Si fa sempre trovare per impostare e dettare le sue geometrie. Non è pressato e ha vita facile. Ordinario

LUIS ALBERTO 7

Inventa e ci prova con un tiro forte, che Audero devia. Al secondo tentativo non sbaglia. Delizioso il cucchiaio esterno per Ciro. Genio.

LULIC 5,5

Viene cercato poco, liscia in area un tiro al volo. Candreva lo supera e crossa dopo ogni scatto. Convalescente.

CORREA 6

E’ pimpante. Luis Alberto non sfrutta un suo scarico perfetto, è sempre nel vivo delle azioni e del gioco. Fumante.

IMMOBILE 6

Prima calcia al volo alle stelle, poi è Audero a murarlo da posizione impossibile. Appannato.

AKPA AKPRO 5,5

Dà dinamismo a centrocampo, ma commette troppi falli senza motivo. Irruento.

FARES 5

Entra e si conquista una punizione ottima. Ci prova con un rasoterra dalla distanza, ma è la scelta sbagliata. Redivivo.

ESCALANTE 6,5

Sbroglia al fotofinish un pericolo al centro dell’area e ferma un’azione di contropiede pericolosa. Utile.

MURIQI 5,5

Lotta e fa un lavoro prezioso di rottura del gioco anche a centrocampo, ma è imperdonabile il tapin lisciato a porta vuota da un metro. Maldestro.

CAICEDO n.g.

INZAGHI 6,5

Non fa turnover e dà un segnale decisivo. Toglie tanti big un po’ troppo presto, ma alla fine porta a casa il risultato. Stratega.

MASSA 5,5

Si perde qualche contatto e cartellino. Dubbi sull’intervento su Quagliarella di Musacchio. Attento.

