3 Aprile 2021

di Daniele Magliocchetti

Luis sostiene Pereira. Occasione per il brasiliano che parte titolare contro lo Spezia, ma anche “sorpresona” del Mago che spiazza tutti (medici inclusi) e va in panchina. Per l’ex United finalmente una grande chance per mettersi in mostra, prendersi una bella responsabilità e ispirare la Lazio per condurla verso una vittoria importantissima in chiave Champions. Lui è carico e non vede l’ora di scendere in campo. «Gara difficile, ma sono pronto, voglio fare una grande partita. Il ruolo? Sono qui da sei mesi, ho capito bene come giochiamo e cosa vuole da me il mister», ha spiegato senza tanti fronzoli e in maniera chiara a Lazio Style Andreas, conosciuto in Brasile come Perrazinho (il piccolo Pereira in onore del papà Marcos anche lui calciatore), anche se il biancoceleste preferisce più Andrinho. Vuole impressionare il “7” laziale e convincere Inzaghi una volta per tutte, anche perché il suo desiderio è restare nella capitale pure il prossimo anno. Lazio e Manchester United stanno già parlando da qualche settimana e le opzioni non mancano, sia per rinnovare il prestito ma anche ritrattare il riscatto (fissato ora a 25 ma con delle clausole si può scendere fino a 23) e acquistarlo in maniera definitiva. E la spinta da parte sua si sta già facendo sentire.

MIRACOLO SPAGNOLO

C’è voluto un girone intero per vederlo dall’inizio, l’ultima da titolare in campionato l’aveva fatta proprio con lo Spezia il 5 dicembre dello scorso anno, ma alla fine il tecnico si è convinto, anche grazie agli ultimi allenamenti. Per lui in totale appena 613 minuti giocati, troppo pochi per uno dalle sue qualità. Avrà uno spettatore d’eccezione, visto che in panchina a sostenerlo ci sarà niente di meno che Luis Alberto. Sì proprio il Mago che ieri ha fatto una delle sue magie e, nonostante abbia una caviglia gonfia e con parecchio versamento, non vuole mancare e sarà in panchina. Una pazzia viste le sue condizioni? No, un atto d’amore e di appartenenza nei confronti della Lazio e dei compagni. Anche una risposta a chi lo rimprovera di essere uno dal carattere fragile. E’ tutt’altro. Un leader. Sente l’importanza della gara con lo Spezia e, dopo una prova fatta ieri in campo, ha dato disponibilità a Inzaghi. Il tecnico, nonostante i medici non fossero proprio d’accordo, non ci ha pensato su due volte e, a meno che questa mattina non ci ripensi, lo convocherà e lo manderà in panchina. Non è nemmeno escluso che lo faccia entrare. Luis è pronto, e senza bisogno di fare alcuna infiltrazione. Vuole esserci e dare una mano alla Lazio per la Champions.