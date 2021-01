Due pagamenti da 11 milioni di euro allo Sporting Lisbona anziché allo Sporting Braga. A rivelare la gaffe è il bilancio della Lazio. Secondo i resoconti del club biancoceleste, pubblicamente disponibili online, i due versamenti per l'acquisto di Pedro Neto sono stati pagati allo "Sporting Lisbona" ​​nel luglio 2018 e marzo 2019, nonostante non abbia mai giocato per il club portoghese. «Sfortunatamente, è stato un errore del nostro dipartimento finanziario che è stato ingannato dai nomi simili dei club. L'SC de Portugal non ha mai registrato i giocatori. Adegueremo i nostri saldi specificando le note relative ai due casi» rivela Armando Calveri segretario generale della Lazio a domanda specifica del The Guardian che ha rivelato l'errore. «Abbiamo preso contatti con la Lazio per poter correggere questo errore» sottolinea ancora Calveri. Si tratta di ricevere indietro i soldi e accreditarlo al Braga. Nessun commento invece sulla discrepanza di cifre tra i conti dei due club.

Ultimo aggiornamento: 16:40

