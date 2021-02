REINA 6,5

Controlla sopra la traversa una capocciata di Rugani. Bravo a rimanere in piedi in uscita su Marin, smanaccia e blocca Nandez nei minuti finali. Attento.

MUSACCHIO 6

Si tuffa in area di testa, ha iniziativa e avanza senza paura. Gli manca un po’ di rapidità e per poco Marin non sfrutta un’ingenuità. Inserito.

ACERBI 7

Anticipa e imposta, rimane sempre al suo posto, non fa avanzare Pavoletti di un centimetro. Fa il lancio millimetrico per Milinkovic sul vantaggio. Perfetto.

RADU 7

E’ un po’ troppo irruento, ma non fa passare nessuno. Decisivo con una deviazione al centro su Joao Pedro e su Simeone al gong. Esperto.

LAZZARI 7

Ci prova con un tiro deviato dalla distanza e con un’accelerata dietro l’altra. Crossa tanto, ma non trova nessun compagno. Trenino.

MILINKOVIC 7,5

Vince ogni duello aereo, ma non gli riesce nessun colpo di genio. Sin quando non entra in area e fa la torre per Ciro. Gigante.

LEIVA 6,5

Non fatica in interdizione, apre il gioco sempre. Recupera palle pericolose quando il Cagliari va in contropiede. Prezioso.

LUIS ALBERTO 6

Non è lesto in un contropiede succulento. Prima svirgola alto al volo, poi lo blocca Cragno sul palo. Nervoso.

MARUSIC 6,5

Molto bravo in diagonale e col fisico nelle coperture. Nel secondo tempo non si muove da entrambe le fasce. Carrarmato.

CORREA 6,5

Davanti alla porta viene sempre murato, ma viene a strappare palle a centrocampo. Mette un assist al centro non fruttato da Ciro. Pimpante.

IMMOBILE 7,5

Ci prova subito con un pallonetto. Poi tenta di sorprendere di testa Cragno, ma il portiere è bravo pure su una sua girata al volo e nella ripresa su un altro tiro. Alla fine vince il duello. Incontenibile.

AKPA AKPRO 6

Corre a tutto campo, si conquista punizioni e corner importanti. Motorino.

LULIC 6

Accumula ancora minutaggio per arrivare al top contro il Bayern, suo obiettivo. Capitano.

MURIQI 6

Entra e aiuta la Lazio di testa, ma deve coprire meglio la palla. Generoso.

ESCALANTE n.g.

PAROLO n.g.

INZAGHI 7,5

Riesce a trasmettere alla squadra il piglio grintoso per l’ approccio, poi fa la mossa giusta al momento giusto ovvero lanciare Milinkovic in attacco per trovare il varco. Stratega.

IRRATI 5,5

Amministra all’inglese l’incontro e finisce con l’essere – anche coi cartellini – contraddittorio. Discontinuo.

Alberto Abbate

