17 Marzo 2021

di Daniele Magliocchetti

REINA 5

Prende gol da Lewandoski su rigore, dove non può nulla e viene graziato dal palo, semper su tiro del polacco ..

MARUSIC 6

E 'la sorpresa della serata, con lui la difesa appare più equilibrata e meno isterica del solito.

ACERBI 5

Si appiccica a Lewandoski e non lo molla mai.Anche lui non perfetto sul 2-0 di Choupa-Mouting.

RADU 5

Ingenuità alla mezzora con un fallo su Lewandoski e prende il giallo. Fuori zona sul raddoppio tedesco .. LAZZARI 5

Un po 'troppo timido quando deve accelerare e andare sul fondo per crossare. Sfortunato nell'infortunio alla mano, esce dolorante.

MILINKOVIC 5

Ha la grande occasione di portare in vantaggio la Lazio, ma la spreca. Impreciso e quasi svogliato.

ESCALANTE 5,5

Si impegna tanto, ma la differenza con gli avversari è tanta.

LUIS ALBERTO 5,5

Qualche lampo, ma il pressing dei tedeschi lo manda spesso fuori tempo nelle giocate.

TARIFFE 5,5

La sua gara dura un tempo a causa di un problema al ginocchio sinistro, quello operato.

MURIQI 4

Ha sulla coscienza il rigore che porta in vantaggio il Bayern. Non è un difensore, ma anche un attaccante sa che non si marca da dietro. Imperdonabile ..

CORREA 5,5

Qualche buona accelerazione, ma anche un po 'di sufficienza in alcuni appoggi che sono fatti in modo diversa. Si becca pure un giallo per simulazione.

LULIC 6

Entra al posto di Fares ad inizio ripresa, tanta esperienza, ma quando accelera che sofferenza con Sane.

PEREIRA 6

Rileva Muriqi e si piazza dietro a Correa. Tanto impegno e qualche buon guizzo. Meriterebbe più spazio.

INZAGHI 5

L'approccio alla gara è buono, migliore dell'andata, ma la forte sensazione è che il Bayern giochi con il freno a mano frenato. Da rivedere alcuni cambi e scelte, ancora una volta senza calcolare Musacchio, a meno che non fosse infortunato.

Daniele Magliocchetti