Lazio, il medico Pulcini a colloquio con Asl e Procura. Immobile, Stakosha e Leiva restano in forte dubbio

La situazione resta bollente in casa Lazio. Nella notte c'è stata una riunione fiume tra il presidente il responsabile medico, Ivo Pulcini, l'altro medico sociale, Fabio Rodia e l'avvocato del club Gianmichele Gentile. L'obiettivo era quello di preparare tutta la documentazione per le Asl e convincerla che Immobile, Leiva e Strakosha potessero scendere in campo domani contro la Juventus. Tutto ancora in bilico. Il dott. Pulcini anche questa mattina ha tenuto contatti fitti con la Asl e la procura della Figc, che lo ha convocato per i prossimi giorni dopo la mancata presenza di ieri come da convocazione. "Stiamo valutando tutte le soluzioni. Devo tutelare i giocatori" si è limitato a dire. Tradotto il tampone fatto ieri al Campus Biomedico e risultato positivo non può essere ignorato nonostante quello fatto al laboratorio di AVellino abbia prodotto un risultato opposto. Il pm Chiné vigila sempre più attentamente e ogni passo falso può rappresentare un'arma in più nell'eventuale processo che si terrà a chiusura indagini. La presenza di Immobile, Leiva e Strakosha è più in dubbio che mai. Con buona pace di Inzaghi che si trova sempre più nell'emergenza.

