17 Aprile 2021

di Alberto Abbate

(Lettura 2 minuti)







E’ il giorno della verità. Inzaghi spera in un tampone negativo che possa farlo tornare già domani in panchina, anche se oggi parlerà comunque il portafortuna vice Farris in conferenza. Ma sopratutto confida di poter mandare in campo Leiva: è affaticato, da tre giorni si sta gestendo, ma il provino di oggi darà l’ultima parola. La prudenza, anche in vista del turno infrasettimanale di giovedì col big match di Napoli, spingerebbe a non rischiare col Benevento nulla, ma Inzaghi non riesce proprio a rinunciare al brasiliano in mediana. In ogni caso Escalante sta bene e scalpita, a questo punto è favorito in regia. E’ l’unico vero dubbio di formazione della vigilia, visto che Lazzari rientrerà sulla fascia destra e in attacco con Immobile ci sarà Correa. Nonostante il recupero di Patric, invece, Marusic non si muove più dai tre di difesa davanti a Reina. Così nell’ultima trasferta la porta (era successo pure a Udine col gol alla Del Piero del montenegrino) è rimasta inviolata, adesso bisogna chiuderla anche in casa come non succede dal 20 febbraio contro la Sampdoria.

LEADER

Insomma non si può più lasciare mezzo punto per strada: «Quando non puoi sbagliare più nulla, ti metti in riga. Il percorso in Champions ci aveva tolto qualche energia – assicura il leader Acerbi – ma ora la forma è migliorata. Abbiamo dimostrato di poter stare fra le prime quattro e vogliamo riprenderci a tutti i costi l’Europa che conta». Serve l’aiuto dell’amico Ciro con la sua mitraglia, ormai da 8 gare inceppata: «Immobile deve stare sereno e scaricarsi di dosso troppa responsabilità. A suon di gol ha fatto la storia della Lazio e la farà ancora». Insieme al centrale ex Sassuolo magari, a giugno, anche quella dell’Italia: «Sono convinto che il gruppo di Mancini possa fare grandi cose all’Europeo e portare lontano la maglia azzurra». Ne gioverebbe anche l’immagine della società capitolina.