Lazio, Lazzari bestemmia: rischia la prova tv

Fa discutere un episodio avvenuto durante Inter-Lazio. Al 51' minuto Manuel Lazzari viene ripreso dalle telecamere mentre bestemmia, a pochi passi dal quarto uomo. Labiale inconfondibile e audio chiaro, che non è passato inosservato. Frase che non è stata refertata dall'arbitro Fabbri. La palla passa alla Procura Federale: da valutare se si procederà o meno con la segnalazione al Giudice Sportivo per eventuali sanzioni tramite la prova tv.

© RIPRODUZIONE RISERVATA