Radu deve operarsi, Luis Alberto rilancia e Musacchio scalpita. Non è stata una giornata facile per Inzaghi. A tormentarlo c’è la situazione del centrale difensivo, soprattutto per la sfida col Bayern Monaco (non avrà Pavard positivo al Covid). Ieri il romeno ha effettuato un allenamento differenziato. Le cose però non sembrano andare nel verso giusto, anche perché a fine seduta il giocatore, scuro in volto, si è intrattenuto parecchio con l’allenatore. L’ernia inguinale non gli dà tregua e il rischio che questa strategia conservativa per giocare in Champions non vada a buona fine è molto alto. L’intervento chirurgico, infatti, appare scontato e non è escluso che Radu possa decidere di farlo anche prima della sfida coi tedeschi. Oggi il comunicato del club.

NUOVI PUNTI

A preoccupare un po’ nella giornata di ieri è stato Luis Alberto. Un piccolo incidente a fine allenamento, con la ferita nella zona operata che ha sanguinato un po’, tanto che il dottor Rodia pare sia intervenuto con l’applicazione di un paio di punti. Il giocatore non ha battuto ciglio, mostrando un coraggio notevole, tanto che si è rimesso a correre un po’ come se niente fosse. Per la gara con la Samp e col Bayern sarà pronto. Stesso discorso per Musacchio che scalpita per avere l’occasione di tornare titolare. Il posto, se lo giocano l’argentino, Parolo e Patric, con Acerbi che dovrebbe essere confermato a sinistra. Da valutare Akpa-Apro e Leiva.

DERBY ALLA MORACE

Prima vittoria importante per Carolina Morace che con la Lazio Women ha battuto la Roma calcio Femminile in rimonta per 2-1. Infine, cancellata la Youth League a causa del Covid, la Lazio era stata sorteggiata col Borussia Monchengladbach.

