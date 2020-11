REINA 6

Incolpevole sul gol. In una difesa che soffre, dà sicurezza con uscite sicure e provvidenziali.

PATRIC 6

Primo tempo in sordina, dalla sua parte i russi entrano con facilità. Si riprende nel secondo tempo.

HOEDT 7,5

Sulla rete dello Zenit prova l’impossibile. Ad inizio ripresa il suo tackle al limite dell’area su Yerokin lanciato in porta da solo è da applausi. Il più lucido.

ACERBI 6

Su un cross innocuo si dimentica di Dzyuba, facendo sbandare l’intero reparto, con i russi liberi di giocherellare di testa in area e andare in gol. Si riscatta con l’assist per il gol di Caicedo.

MARUSIC 6

Svolge il compitino in fase difensiva, ma quando affonda non è pericoloso e non cerca di cambiare il passo, lui che la gamba ce l’ha..

MILINKOVIC 6

Va a corrente alternata. Sfiora il gol nel finale con un gran tiro da fuori area, ma commette pure un errore folle, Dzyuba segna ma per sua fortuna è fuorigioco..

PAROLO 5

Non gioca bene. Lento, compassato e sofferente, la Lazio aveva bisogno di altro, lui sbaglia serata.

AKPA-APRO 6

Non è brillante come al solito e sbaglia diversi appoggi, ma lì in mezzo va su tutti e non si ferma mai. FARES 5,5 Sicuramente non era al meglio, ma non crea nulla anzi le poche volte che va sul fondo sbaglia sistematicamente ogni cross.

CORREA 6

Si accende con un’azione solitaria a dieci dalla fine, ma la conclusione è ben parata. Per il resto cammina, forse troppo stanco per averle giocate tutte. MURIQI 5,5 La buona volontà è tanta, ma per adesso ha fatto davvero poco per farsi apprezzare. Tenta di giocare per la squadra, ma sembra un pesce fuor d’acqua.

CATALDI 6

Rileva Parolo e fa meglio, dando almeno un po’ d’ordine. Da dimenticare una punizione dal limite dell’area, la sua specialità.

PEREIRA 7

Entra a mezzora dalla fine ed è insieme a Caicedo l’uomo che accende la Lazio con guizzi e idee importanti.

CAICEDO 8

L’Uomo del destino colpisce ancora. Entra e ancora una volta risolve pratica e partita. Un punto d’oro e pesantissimo.

INZAGHI 6,5

Prepara la gara meno bene del solito, con una Lazio troppo timida, ma si riprende cambiando uomini e partita.

