Lazio, la società ricorda Guerini: «Il tuo sorriso è la nostra vittoria». Oggi la messa per Daniel

È passato già un anno dalla terribile notizia che sconvolse il mondo Lazio. Nella notte del 24 marzo 2021 il giovane calciatore della Primavera, Daniel Guerini, perse la vita a causa di un incidente su via Palmiro Togliatti a Roma. Un fulmine a ciel sereno per la società e i compagni di squadra in piena lotta salvezza in Primavera 1 e in corsa per la Coppa Italia.

La Lazio ricorda Guerini: «Il tuo sorriso la nostra vittoria». Oggi la messa commemorativa

A un anno dalla scomparsa di Daniel la Lazio ha fatto sentire la propria vicinanza alla famiglia postando una foto sui propri canali social e pubblicando un toccante comunicato ufficiale: «Troppo presto un'altra aquila se ne è andata. Daniel Guerini ha lasciato, lo scorso 24 marzo 2021, un vuoto incolmabile nel cuore della sua famiglia, dei suoi compagni di squadra, dei suoi amici e di tutta la S.S. Lazio. Ha lasciato ricordi indelebili nella mente delle persone che gli hanno voluto bene: le stesse persone che, ad un anno di distanza da quel tragico incidente, giorno dopo giorno tengono vivo e sempre più acceso il suo ricordo. Il tuo sorriso è la nostra vittoria. Ciao Guero». Quattro giorni fa, nel giorno del compleanno dell’ex biancoceleste, familiari e amici si sono riuniti allo scoccare della mezzanotte sul luogo dell’incidente per fare gli auguri all’amato Daniel. Quest’oggi invece alle 18 nella chiesa di Don Bosco a Roma – dove vennero celebrate le esequie – ci sarà la messa commemorativa.