Lazio, la ripresa con i test a Formello. Sarri ritrova la squadra, compreso Luis Alberto

Il tanto atteso giorno della ripresa è arrivato in casa Lazio, ma ancora niente campo. Per la prima seduta classica di allenamento infatti bisognerà attendere venerdì, giorno in cui è prevista una doppia seduta. Il gruppo di Sarri è stato protagonista di test individuali a orari sfalsati in tutta la giornata. Prima valutazioni in isometria, poi test di Mognoni. Questo il programma odierno, mentre nella mattinata di domani la squadra sarà valutata a livello cardiopolmonare. La settimana si chiuderà con due doppie sedute e un solo allenamento nella mattina di domenica, momento in cui con ogni probabilità ci sarà anche deciso il da farsi in ottica estero.

Nessuna assenza sgradita a Formello. Il primo a presentarsi nel centro sportivo biancoceleste è stato il veterano Radu. Il difensore romeno ha aperto la giornata di test che ha visto praticamente tutti presenti, compresi Immobile, Zaccagni e Lazzari, reduci da alcune noie muscolari. La stessa società sui propri canali social ha immortalato Cataldi, Romero, Basic e soprattutto Luis Alberto all’opera. Sul Mago c’era qualche dubbio vista la sua situazione in bilico, ma si è presentato regolarmente a Formello. Gli ultimi della lista dei calciatori di movimento erano gli spagnoli Gila, Pedro e Patric, quest’ultimo alla ricerca della forma migliore dopo le infiammazioni alle due ginocchia che lo hanno lasciato fuori le ultime settimane prima della sosta per il Mondiale. Infine è stato il turno dei portieri, già in campo quest’oggi con i preparatori Grigioni e Nenci. Unici assenti ovviamente Milinkovic e Vecino, entrambi ancora impegnati in Qatar con Serbia e Uruguay.