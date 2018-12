Lazio, la rinascita di Milinkovic: gol e applausi all'Olimpico

Segna e si commuove. La catarsi di Milinkovic arriva a tre giorni da Natale. Un gol per sbloccare il risultato conto il Cagliari e per scrollarsi di dosso le critiche. Un zampata letale dal dischetto dell’area di rigore, sfruttando una respinta corta di Cragno. Sergej fa l’1-0 e poi si copre il volto con le mani per nascondere lacrime. Un pianto di gioia liberatorio, durato pochi secondi, prima di tornare a dettare legge nel mezzo. Il serbo, a differenza delle uscite precedenti, non cala con il passare dei minuti. Anzi sotto la leggera pioggia che scende sull’Olimpico si esalta, sfiorando la doppietta personale dalla distanza. Il ritorno di Milinkovic, applaudito dall'Olimpico e esaltato da un modulo che lo svincola da eccessivi compiti difensivi, è uno dei regali che Simone Inzaghi aveva chiesto per Natale. © RIPRODUZIONE RISERVATA