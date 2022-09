Lazio, la rifinitura anti Midtjylland: Pedro c'è, Zaccagni non convince. Si ferma Basic

Si avvicina un’altra sfida per la Lazio. In attesa della sosta Nazionali che sarà determinante per rifiatare, domani i biancocelesti saranno impegnati contro il Midtjylland. Penultima partita prima dello stop che sarà comunque determinante per la corsa al primo posto del gruppo F di Europa League. Sarà questo l’obiettivo fino a novembre per qualificarsi subito agli ottavi di finale senza passare dagli spareggi come la passata stagione col Porto.

Lazio, Pedro e Zaccagni in gruppo dal riscaldamento. Lazzari assente

L’appuntamento in campo sarà domani alle 18:45 alla MCH Arena di Herning, casa del club danese reduce dalla sconfitta con lo Sturm Graz nel primo turno. Dal canto suo dopo i tre punti col Feyenoord, Sarri vorrà proseguire con la striscia positiva per dare un segnale importante nel girone e lo ha resto noto più volte al gruppo che stamani alle 10:50 si è ritrovato in campo a Formello per la classica seduta di rifinitura. Pronti via, subito due notizie importanti durante il torello visto che in gruppo c’erano sia Pedro che Zaccagni. Assente invece Lazzari che a causa di uno stiramento di primo grado al flessore della gamba destra tornerà dopo la sosta.

Lazio, le probabili scelte di Sarri per il Midtjylland. Si ferma Basic

Durante il riscaldamento è scattato il primo campanello di allarme per Sarri visto che si è defilato Basic per un problema al polpaccio destro. Nelle prossime ore si deciderà se farlo partire o meno. Segnali negativi anche per Zaccagni, rientrato in gruppo, ma solo per la prima parte della seduta. Niente prove tattiche per l’esterno ex Hellas a differenza di Pedro che invece è rimasto sempre in gruppo e si candida per una maglia da titolare. A contendersela con lui ci sarà Cancellieri, con Felipe Anderson e Immobile sicuri del posto. A centrocampo potrebbe vedersi di nuovo il terzetto che ha convinto col Feyenoord, ovvero Vecino, Cataldi e Luis Alberto. Marcos Antonio scalpita per una chance, ma parte indietro, mentre Milinkovic va verso un altro riposo. In difesa dovrebbe toccare a Hysaj sostituire Lazzari con Marusic sull'altro lato. Al centro in vantaggio ancora la coppia Gila-Romagnoli. Giunti alla porta il ballottaggio resta aperto tra Provedel e Maximiano, ma l’ex Spezia stavolta parte in vantaggio.