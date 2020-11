Lazio, la polemica di Luis Alberto: «L'aereo? Si spendono tanti soldi, ma non per noi...»

Prima una storia criptica su Instagram. Poi un messaggio più esplicito su Twitch. Luis Alberto non riesce a godersi la sosta del campionato per le nazionali e nel giorno della presentazione dell’aereo della Lazio si sfoga sui social. «Tutto molto bello. Ma quando ci prendiamo cura di quello che c’è dentro? Apparire…», la story pubblicata in lingua spagnola. Poi, collegato sulla piattaforma di proprietà di Amazon, che consente agli amanti dei videogiochi di giocare in streaming, sbotta: «L’ho visto l’aereo… Si comprano cose, si spendono soldi, ma a noi…». Questo il contenuto letterale delle parole pronunciate dallo spagnolo nel video, diventato virale sul web. Che sia un riferimento al taglio delle mensilità durante il periodo del lock-down? Aspettando novità, qualcuno ipotizza che l’esultanza dopo la rete al Bologna, dello scorso 24 ottobre all'Olimpico, sia riconducibile allo sfogo di oggi.

Ultimo aggiornamento: 22:02

