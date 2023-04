Lazio-Juventus, probabili formazioni: torna Immobile e resta aperto il ballottaggio Vecino-Cataldi, Allegri con Milik Vlahovic

La Lazio porta a termine anche la rifinitura in ottica Juventus, sfida fondamentale per tanti motivi, in primis per la corsa Champions. Per Sarri sarà infatti determinante dare il massimo contro la big che da quando è arrivato nella Capitale soffre di più. Per presentare la sfida il tecnico non ha parlato in conferenza stampa, ma di certo si è fatto sentire con i suoi calciatori a Formello negli ultimi giorni ripetendo più volte un messaggio importante: «Dobbiamo batterli e andare a -1 per essere sicuri di non rimanere fregati all’ultimo».

Lazio, le probabili scelte di Sarri

Appuntamento perciò nel pomeriggio per la rifinitura in vista del big match. In base alle prove tattiche andate in scena nel centro sportivo, tra i pali del 4-3-3 di Sarri ci sarà il solito Provedel. In difesa tornerà Marusic dalla squalifica e chiuderà il quartetto con Casale, Romagnoli e Hysaj. Il dubbio principale è a centrocampo. Il tecnico sta infatti ragionando tra i fraseggi di Cataldi (diffidato) e i muscoli di Vecino per controbattere la fisicità della linea mediana bianconera. Le due mezzali invece saranno sempre Milinkovic e Luis Alberto. In attacco stavolta dovrebbero essere escluse le sorprese. Immobile intravede sul serio una maglia dal 1’, anche se il Pedro dell’ultimo periodo è molto convincente. Se Sarri dovesse scegliere Ciro, a quel punto lo spagnolo partirà dalla panchina, visto che sulle fasce sono favoriti Felipe Anderson e Zaccagni.

Le parole di Hysaj e Casale

All'interno del match program della Lazio ci ha pensato Hysaj a presentare la sfida: «Siamo in un momento positivo, dobbiamo cercare di sfruttarlo per prenderci una vittoria che sarebbe molto importante per la nostra classifica. Purtroppo negli ultimi due anni siamo mai riusciti a batterli, perciò dovremo dare qualcosa in più». Tutto un altro giocatore rispetto alla passata stagione: «Sento più fiducia da parte del mister e della squadra e di conseguenza mi sto trovando meglio in campo». Cambia poco se deve giocare a destra o sinistra in difesa: «Mi adatto a tutto, l'importante è giocare». Infine un pensiero su Sarri: «Essere il giocatore più utilizzato dal mister per me è un grande orgoglio e un onore». A Dazn invece ha parlato Casale: «Dobbiamo fare un passo in avanti contro la Juve. Sto studiando Kostic, un giocatore che durante le partite mette tantissimi cross dentro». Infine sull'obiettivo stagionale: «A noi non piace parlarne, ma ovviamente, giocando solo in campionato, non nascondiamo quale sia».

Probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: -

Diffidati: Cataldi.

Squalificati: -

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik; Vlahovic. All.: Landucci.

Indisponibili: Kaio Jorge.

Diffidati: Danilo, Alex Sandro.

Squalificati: Kean.