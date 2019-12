Lazio, la festa per la Supercoppa continua: il 30 dicembre cancelli aperti a Formello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La festa continua. Aspettando la gara di campionato contro il Brescia in programma il prossimo 5 gennaio in trasferta, la Lazio ha organizzato un pomeriggio speciale per i suoi tifosi. Lunedì 30 dicembre i cancelli del centro sportivo biancoceleste verranno aperti al pubblico per celebrare la vittoria della Supercoppa italiana, sesto trofeo dell’era Lotito alzato sotto il cielo dell’Arabia Saudita lo scorso 22 dicembre contro la Juventus. Dopo l’accoglienza piena di entusiasmo all’aeroporto di Fiumicino al rientro da Riad, i giocatori di Simone Inzaghi sono pronti ad un altro bagno di folla. La società si aspetta una buona risposta da parte dei sostenitori laziali, considerando il periodo delle festività natalizie. I presenti potranno assistere dal vivo alla penultima seduta di allenamento dell’anno, che coincide con il rientro dalla vacanze di tutta la rosa. Insomma, una sgambata al campo Fersini davanti a tante famiglie e bambini, in attesa delle prove tattiche che inizieranno il 2 gennaio. Il tecnico della Lazio dovrà fare a meno di Leiva e Luis Alberto, entrambi squalificati.