​Lazio, la festa continua: giovedì porte aperte a Formello

Porte aperte per celebrare la vittoria in Coppa Italia, la festa continua. Ieri il giro di campo all’Olimpico dopo il pareggio per 3-3 con il Bologna, giovedì l’amichevole a Formello aperta ai tifosi contro i dilettanti del Città di Rocca di Papa. L’appuntamento è per le ore 16 al campo Mirko Fersini, che già durante la notte di mercoledì scorso si era colorato di bianco e celeste. A pochi minuti dalla vittoria in finale contro l’Atalanta circa 300 sostenitori laziali avevano invaso le tribune del centro sportivo biancoceleste, accogliendo con cori e sciarpe i giocatori provenienti dallo stadio con il trofeo. Insomma, entusiasmo alle stelle, aspettando l’ultima partita dell’anno in trasferta contro il Torino, in programma domenica 26 maggio al Comunale. Una gara che ai fini della classifica vale poco o nulla per entrambe le squadre. I granata non possono più raggiungere il sesto posto: qualora dovessero arrivare a pari merito con la Roma, che ora ha un vantaggio di tre punti, sarebbero i giallorossi a spuntarla in ogni caso per il vantaggio negli scontri diretti. La Lazio, invece, grazie alla Coppa Italia, ha già il pass per l’Europa League, senza dover passare per i preliminari di metà luglio.