Lazio, la corsa all’Europa League passa per il Torino “ferma grandi”: granata mai sconfitti dalle big nel 2022

Tra una seduta tattica e l’altra la Lazio si avvicina al prossimo ostacolo per la corsa all’Europa. I biancocelesti domani sera si troveranno di fronte il Torino e Sarri ha già detto chiaramente ai suoi calciatori che pretenderà una prestazione simile a quella di Marassi col Genoa. Con sole sei partite a disposizione, da qui al termine della stagione non saranno ammessi passi falsi per cercare di ottenere almeno il quinto posto. L’Europa League del resto è l’obiettivo principale come più volte sottolineato dal presidente Lotito negli ultimi incontri con la squadra.

APPROFONDIMENTI IL FOCUS Lazio, bentornata spinta dei terzini. Marusic gol, Lazzari... FORMELLO Lazio, prosegue la tattica sotto gli occhi di Sarri: Pedro in... ATTESO PROTAGONISTA Lazio, Zaccagni a secco da due mesi punta il Torino: granata mai...

Lazio, arriva il Torino di Juric (squalificato): difesa granitica e attacco molle, i numeri dei granata

Un obiettivo che passerà appunto per il Torino. I granata dati alla mano non si ritrovano nel loro momento migliore. Nelle ultime 10 partite giocate infatti è arrivata una sola vittoria accompagnata da 5 pareggi e 4 sconfitte. Un rendimento non proprio positivo che però non ha minimamente scalfito la posizione di Ivan Juric, squalificato in vista della gara dell’Olimpico. Nonostante dei risultati modici, il tecnico croato in realtà è riuscito a dare un’identità chiara alla sua squadra mantenendosi su ritmi simili del periodo con l’Hellas Verona. Proprio come gli scaligeri il suo Toro subisce pochissimo, solo 30 gol. Quella dei granata è infatti la quinta miglior difesa del campionato anche grazie alle grandi prestazioni di Bremer, fresco di rinnovo e per il quale è prevista un’asta in estate per strapparlo a Cairo. L’altra faccia della medaglia è però l’attacco: con 35 marcature il Torino fa meglio solo di altre sei squadre. Anche il Verona di Juric segnava poco, ma rispetto ai granata distribuiva meglio i gol riuscendo ad ottenere più punti, cosa accaduta di rado quest’anno.

Lazio, pericolo Torino: granata imbattuti contro le grandi nel 2022

Non deve però ingannare però quell’11esima posizione in classifica e la sola vittoria nelle ultime 10 partite di campionato, anche perché il Torino contro le grandi si esalta. Nel 2022 nessuna squadra che precede i granata è riuscita a vincerci contro. A frenare di recente è stato il Milan, bloccato 0-0 a Torino, ma anche l’Inter, salvata solo nel finale da Sanchez che ha ristabilito il punteggio in parità (1-1). Copione simile per il Sassuolo (1-1), graziato da Berardi allo scadere dopo un’infinità di occasioni sprecate dal Toro, mentre alla Fiorentina è andata decisamente peggio visto il netto 4-0 dello scorso 10 gennaio con Vlahovic in partenza direzione Juventus. La Lazio dovrà tenere a mente questa statistica anche se rispetto alle squadre citate avrà il vantaggio di affrontare i granata tra le mura casalinghe dove ha ottenuto 31 dei 55 punti attuali perdendo solo due volte come l’Inter. Quasi un fortino.